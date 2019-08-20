وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحديث المناسب لوثائق السفر والأحوال المدنية ) : اللائحة الجديدة الخاصة بوثائق السفر والأحوال المدنية تصب في قنوات الـتحديث المناسب لما فيه مصلحة الـوطن ومواطنيه، فموافقة ولـي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من 21 عاما يدخل ضمن تنظيم عقلاني يحمل ولـي الأمر مسؤولية سفر الأبناء للخارج وعلمه بخروجهم. كما أن تجديد جواز السفر الـسعودي ضمن الـضوابط الجديدة يؤدي إلـى إدخال المرونة المطلـوبة لإصداره دون أية عوائق، لاسيما أن خدمة «أبشر» تختصر الكثير من الـوقت والجهد علـى المواطنين الـراغبين في إصدار جوازات لـهم. فالـشروط الموضوعة للإصدار لمن هم دون الخامسة عشرة من العمر فأكثر، حول توافر الخصائص الحيوية المسجلة بالنظام والتسجيل في الـعنوان الوطني وتسديد الـرسوم آلـيا، وتفعيل التسجيل من خلال خدمة «أبشر» وموافقة ولي الأمر على الإصدار لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما تصب كلها في تحديث تلك الوثائق وتنظيم العمل بها بشكل أفضل.وواصلت : وتلك إجراءات من شأنها إدخال التعديلات المناسبة على تلك الوثائق، كإضافة الأولاد في سجل الأسرة قبل الحصول علـى جواز الـسفر لمن هـم دون الخامسة عشرة من الـعمر، وتسديد الرسوم آليا وموافقة ولي الأمر، واشتراط إرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة وإحضار الجواز القديم، كما أن خطوات إصدار أو تجديد جوازات السفر يفعل خدمة «أبشر» بطريقة تسهل على المواطنين إصدار وثائقهم بمرونة أكبر، وتمنحهم اختيار الخدمات الإلكترونية المناسبة، كما أن اختيار صلاحية مدة الجواز ومكان استلامه سواء عبر إدارات الجوازات أو البريد السعودي، والتأشير بالموافقة على الشروط والأحكام هو اختيار سديد يستهدف اختصار الإجراءات وتسهيلها أمام الراغبين في إصدار تلك الوثائق.وبينت : وتبدو المرونة في تفعيل تلـك الـوثائق واضحة، من خلال تمكين الأطفال ممن تجاوزوا سن الحضانة والأولاد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما من السفر، إما بموافقة الأب أو بموافقة الأم في حالـة وفاته أو بموافقة أحد الإخوة إن كان الأبوان المواطنان متوفيين، كما أن اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية للتعديل، ويستثنى في حالة سفر المواطنين من هم دون سن 21 عاما المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلـك من وزارة التعليم، كما يستثنى من ذلـك أيضا الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم. وللحفاظ على سلامة تلك الإجراءات وصحتها فإن التحقيق سوف يتم عبر اللجان الإدارية بإدارات الجوازات مع كل مراجع، يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو نفيه. وبعد هذه الخطوة السديدة يتم إصدار القرار الإداري بدقة حيال منح المراجع وثيقة السفر من قبل اللجنة الإدارية الفرعية ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وهذا الإجراء يؤكد أن جواز السفر السعودي وثيقة أمنية هامة، تمنح لكل مواطن، ويجب عليه المحافظةعليها في حال سفره أو إقامته في وطنه.// يتبع //06:02ت م0005