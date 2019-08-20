وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الجوازات تباشر التعديلات ) : أسئلة كثيرة ترددت وكانت تبحث عن إجابات بعد اعتماد مجلس الوزراء أخيراً التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر، وأصبحت الإجابات جاهزة بعد أن أطلقت مديرية الجوازات عبر بوابتها الإلكترونية أمس (الإثنين) التعديلات الجديدة.وواصلت : إذ استثنت التعديلات 3 فئات دون سن (21) عاماً من شرط الحصول على موافقة ولي الأمر عند السفر، وهم: المبتعثون والمبتعثات للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم، إضافة إلى المتزوجين، فيما عدا ذلك يشترط حصول أي مواطن تحت هذه السن موافقة ولي الأمر.وبينت : وتضمّنت التعديلات: للأم أن تحل محل الأب المتوفى في شرط الموافقة على سفر الأبناء ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) عاماً، وفي حال وفاة الأبوين، فإن الشرط يؤول إلى أحد الإخوة ممن يبلغ 21 عاماً فأكثر، من المذكورين في صك حصر الورثة.// انتهى //06:02ت م0006