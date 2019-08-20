سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الأنغولي
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
واشنطن 19 ذو الحجة 1440هـ 20 أغسطس 2019م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس مع نظيره الأنغولي مانويل أوغستو في العاصمة واشنطن .
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاس في بيان صحفي أن الوزير بومبيو أكد مجددًا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأنغولا ، كما رحب بالإصلاحات الجريئة التي قام بها الرئيس جواو لورنسو منذ توليه منصبه عام 2017 م، وسعيه لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
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