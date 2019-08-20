واشنطن 19 ذو الحجة 1440هـ 20 أغسطس 2019م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس مع نظيره الأنغولي مانويل أوغستو في العاصمة واشنطن .وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاس في بيان صحفي أن الوزير بومبيو أكد مجددًا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأنغولا ، كما رحب بالإصلاحات الجريئة التي قام بها الرئيس جواو لورنسو منذ توليه منصبه عام 2017 م، وسعيه لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.// انتهى //06:04ت م0007