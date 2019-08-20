موسكو 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور فرنسا حاليا.وأفاد بيان لقصر الكرملين أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ،إضافة إلى مناقشة الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا وخطة العمل المشتركة لبرنامج النووي الإيراني ونزع السلاح بشأن معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.// انتهى //07:05ت م0008