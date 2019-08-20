طرابلس 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحة استمرار حدة الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في جنوب غريان ومحور عين زارة، مبينة قصف سلاح الجو مواقع الجماعات المسلحة التي تحتل مدينة مرزق بالجنوب والتي أدت إلى نزوح أكثر من 6 آلاف وحرق عشرات المنازل.وأشارت إلى عقد مجلس النواب الليبي جلسته العادية، معربا عن إدانته للهجوم الذي تتعرض له مدينة مرزق، مطالبا الجيش الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها.وتطرقت إلى تحذير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا من الهجمات التي تستهدف الطيران المدني،و عبّرت عن قلقها المتزايد من أن الهجمات على مرافق الطيران المدني في ليبيا قد تكون لها عواقب كارثية.وكشفت عن فحوى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره المصري سامح شكري، وتعبير الوزير الأمريكي عن مخاوف بلاده بشأن طول أمد الصراع في ليبيا، مشيرة إلى أنهما اتفقا على الحاجة لحل سياسي، كما بحث أيضًا التعاون للتصدي لتنظيمي داعش و القاعدة.وعرجت صحف ليبيا على لقاء الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، موضحة أنهما اتفقا على ضرورة إعادة الاستقرار إلى ليبيا.// انتهى //07:16ت م0009