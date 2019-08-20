طوكيو 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 56ر79 نقطة أو ما يعادل 39ر0% ليصل إلى 72ر20642 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 62ر7 نقطة، أو51ر0% ، ليصل إلى 95ر1501 نقطة.// انتهى //07:18ت م0010