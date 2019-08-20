مكة المكرمة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسيواصل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملته الإعلامية "كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة"، التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف احمد بن محمد المنصوري أن الحملة ما هي إلا مبادرة يسعى المجمع من خلالها لتعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي وتعزيز مكانة المجمع في نفوس الزوار من خلال إبراز الجهود المبذولة في العناية والرعاية لكسوة الكعبة المشرفة.وأشار المنصوري أن الحملة عززت روح عمل الفريق الواحد بين منسوبي المجمع من خلال تنوع البرامج المقدمة للزوار التي شملت عدد من اللغات، معبراً عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في الحملة لحرصهم على الاحتفاء بزوار المجمع.من جانبهم ثمن الزوار ما لمسوه من حسن حفاوةً وترحيب واستقبال، مما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على زوارها والعناية بهم.// انتهى //08:37ت م0013