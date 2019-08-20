جدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:39ت م0018