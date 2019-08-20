جيزان19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أحد المسارحة والدائر بني مالك والطوال والعارضة وفيفا، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:40ت م0019