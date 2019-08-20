الباحة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة, دورة "الحاسب الآلي" للسيدات, وذلك بالصالة التدريبية باللجنة.ونوهت اللجنة بأن التسجيل متاح لمدة أسبوعين بمقر اللجنة, وتحصل المتدربة على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة 6 أشهر, مؤكدة أن الدورة ضمن البرامج والأنشطة التدريبية التي تنظمها اللجنة خلال العالم الحالي.// انتهى //10:01ت م0023