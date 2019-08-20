القاهرة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، برسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 7"، والتي أكد فيها أهمية مشاركة التيكاد وشركاء إفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف وتطلعات شعوب إفريقيا نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال مكافحة والقضاء على الإرهاب.في الشأن الإقليمي والدولي سلطت الضوء على محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي مثل أمام المحكمة لأول مرة لمواجهة اتهامات تتعلق بحيازة نقد أجنبي وفساد مالي.واهتمت بتوصيات مجلس النواب الأردني للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية السلام، اعتراضًا ورفضًا للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي.وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن أشارت إلى طرح اقتراح تشكيل حكومة يمنية جديدة بتأييد من دول التحالف، موضحة أن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي لتلك الحكومة مرتبط بانسحابه الكامل أولًا.ولفتت الانتباه إلى تحذير إيران للولايات المتحدة من احتجاز ناقلتها النفطية من جديد بعد مغادرتها جبل طارق نحو اليونان.//انتهى//10:11ت م0025