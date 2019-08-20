بغداد 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجدل الدائر حول مستقبل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واحتمالات سحب الثقة منها, بسبب مايوصف بتلكؤها في تنفيذ برنامجها الحكومي, مبرزة الأراء التي تستبعد ذلك بسبب الصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في البلاد.وعرجت مجددًا على العلاقة بين بغداد وأربيل, مبرزة عدم تسليم الأقليم منافذه الحدودية إلى الحكومة الاتحادية حتى الآن رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين الشهرالماضي.وتناولت ملف الفساد بعقارات الدولة الذي تقدمت به نائبة برلمانية إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الأول.// انتهى //10:21ت م0028