الجبيل الصناعية 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل الثلاثاء المقبل، الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعليم اللغة المدمج : إطلاق الإمكانات"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، ومشاركة عدد من المختصين والمتحدثين المتميزين ممن لهم خبرة طويلة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين، العديد من المحاور التي تشتمل على الاستثمار في رأس المال البشري، وتكنولوجيا التعليم، وتعلم اللغة عن طريق الحاسوب، وتعلم اللغة عن طريق الأجهزة المحمولة، وطرق التدريس الحديثة، والتقييم في تعليم اللغة، ومهارات القرن الحادي والعشرين وتعلم اللغة، وتصميم وتطوير المناهج، وتعليم اللغة الإنجليزية لأغراض محددة، إضافةً إلى ضمان الجودة في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.ويعد الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية فرصة للمهتمين بمجالات تعليم اللغة الإنجليزية، فيما يتيح المعرض المصاحب للملتقى الفرصة لجميع الحضور للتعرف ومشاهدة أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التعليم.يذكر أن احتضان الهيئة الملكية بالجبيل للملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية ما هو إلا تأكيداً لحرصها على توفير الإمكانيات لتهيئة بيئة تربوية محفزة تحث على التعليم والإبداع.// انتهى //10:34ت م0030