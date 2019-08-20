نجران 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، البرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، للتهيئة المهنية للمعلمات الجدد للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات.وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني، أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، يتضمن التعريف بخصائص نمو الطلاب لكل مرحلة وطرق التعامل معها وتطبيقات تربوية لسمات النمو وكيفية التعامل مع مشكلات الطلاب، وإدارة البيئة الصفية من حيث بيئة التعلم مفهومها ومكوناتها وإدارتها والمشكلات الصفية وأساليب وأنواع التواصل داخل بيئة الصف، إضافةً إلى التخطيط للتدريس والتقويم وتوضيح أهميته وأثره في تحقيق النجاح للمعلم والطالب.// انتهى //10:36ت م0032