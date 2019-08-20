إسلام آباد 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لباكستان والهند إلى خفض التوتر والحد من الدخول في صدام عسكري.واهتمت بقرار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتمديد خدمة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه لمدة ثلاثة سنوات نظراً للوضع الأمني الذي تشهده المنطقة.وتناقلت تصريحات مدير العمليات العسكرية بالجيش الباكستاني الذي أكد بقاء القوات الباكستانية في حالة تأهب تام للتعامل مع أي عدوان مفاجئ من جانب الهند.وأخبرت عن إعلان باكستان عن مقتل طفل باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية أمس عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى استدعاء الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وعرجت إلى تحذير هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية من إمكانية تعرض المناطق المجاورة لضفاف الأنهار لفيضانات مرتفعة بسبب الأمطار الغزيرة.واهتمت كذلك بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني بتسريع العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وأخبرت في الشأن الاقتصادي عن تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية مع بدء النشاط التجاري بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.أفغانياً تناقلت صحف باكستان سلسلة التفجيرات التي شهدتها مناطق مختلفة من أفغانستان أمس الاثنين تزامناً مع ذكرى استقلال البلاد.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ، ومطالبة الصين من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بعدم التدخل في شئونها الداخلية.// انتهى //10:46ت م0033