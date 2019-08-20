أبها 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري، برنامجاً مهارياً لتدريب المعلمين والمعلمات الجدد، وذلك بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، والإرشاد الطلابي، والتدريب والابتعاث، "بنين وبنات".وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرنامج يتضمن عدداً من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، إضافةً إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلاً عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس بهدف إثراء خبرتهم.// انتهى //10:50ت م0035