الباحة 19 ذو الحجة 1440هـ الموافق 20 أغسطس 2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.وأشاد سموه بالجهود العظيمة التي بذلتها الحكومة الرشيدة - أيدها الله - لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكداً سموه أن تلك الجهود المخلصة تعزز مكانة المملكة قائدة للأمتين العربية والإسلامية، سائلاً سمو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والسؤدد.ونوه سمو أمير منطقة الباحة خلال لقائه أمس، أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية "الاثنينية" بالمركز الحضاري في مدينة الباحة، بالجهود الذاتية التي بذلها فرع وزارة النقل بالمنطقة في فتح طريق الحسام بمحافظة المندق الذي يربط بين قطاع السراة وتهامة ويسهل للمواطنين الوصول للجزء التهامي والمناطق المجاورة.وأعرب الأمير حسام بن سعود عن شكره وتقديره لمدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي وفريق العمل الذين أسندت إليهم هذه المهمة، متمنياً سموه أن يحقق هذا الطريق الأهداف المرجوة منه لخدمة أهالي الباحة في السراة وتهامة.بعد ذلك تشرف الحضور بالسلام على سموه.// يتبع //10:53ت م0036

ثم ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق كلمة ثمن فيها اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة الباحة بكل ما من شأنه تطور المنطقة في مختلف المجالات التنموية ، منوهاً بما تتميز به المنطقة من رجال مخلصين عملوا بكل تفانٍ لخدمة منطقتهم وأهلها.وأشاد الدكتور اللويحق بتوجيهات سموه الكريم في استحداث طاولة الحسم التي ناقشت العديد من المشروعات المتعثرة بالمنطقة منها مشاريع كبرى وأخرى صغرى، وأسهمت في إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لتلك المشروعات المتعثرة.وبين أن من ضمن منجزات طاولة الحسم التي يشرف عليها سموه ويرأسها وكيل إمارة المنطقة تنفيد مشروع "كبري" مستشفى الملك فهد، ومشروع المياه ببني ظبيان، ومشروع عقبة الحسام التي تعد أقصر عقبة تربط السراة بتهامة، مؤكداً أن إنجاز تلك المشاريع بفضل الله ثم بفضل سمو أمير المنطقة ومديري الإدارات الحكومية والموظفين بديوان الإمارة.وأشاد وكيل إمارة منطقة الباحة بمواقف أهالي الباحة ومبادراتهم في تنمية المنطقة التي من ضمنها افتتاح طريق الحسام، متمنياً المزيد من التطور للمنطقة.بعد ذلك كرم سمو أمير المنطقة، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، ورئيس الطرق الترابية والمعدات بفرع الوزارة المشرف على فتح "طريق الحسام" خالد عبده معجب، وعدداً من الموظفين بالفرع.من جانبه أعرب المهندس المالكي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على تكريمه ومتابعته الدائمة وتوجيهاته ، مؤكداً أن التكريم يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم سخي لمشاريع المنطقة.وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم.وأعرب الأمير حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب اللقاء عن شكره لأهالي المنطقة على ما يقدمونه من تعاون لخدمة المنطقة، مؤكداً أن التكريم يأتي نظير ما قدموه منسوبي فرع وزارة النقل بالمنطقة لفتح "طريق الحسام"، معداً هذا التكريم بالواجب المستحق لكل من يخدم المنطقة.حضر اللقاء معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومدير عام مكتب سمو المنطقة أحمد بن صالح السياري ونائب مدير شرطة منطقة الباحة العميد علي الغيلاني.// انتهى //10:53ت م0037