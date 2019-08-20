رام الله 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قرار إنهاء الرئيس محمود عباس خدمات كافة مستشاريه، ودعوته إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة ما صرف لهم بشكل غير قانوني.وتناولت تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن الفشل في كسر صمود المقدسيين أصاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالهستيريا من كل ما هو فلسطيني في القدس المحتلة.وتابعت مشاركة 15 من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحامات المستوطنين اليهود للمجسد الأقصى.وأوردت خبر توزيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر هدم إدارية لعدة منشآت في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.// انتهى //11:09ت م0039