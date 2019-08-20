إسلام آباد 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسرحبت باكستان اليوم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف التوتر الراهن في المنطقة والناجم عن تطورات الوضع في إقليم كشمير.وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة الإعلام الدكتورة فردوس أعوان أن باكستان تقدر الدور الذي يؤديه الرئيس ترامب لتخفيف التوتر في المنطقة.وأضافت في بيان أن جهود الرئيس الأمريكي لتخفيف التوتر بشأن كشمير يعد ثمرة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإبراز القضية الكشميرية على المستوى العالمي.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي قد صرح الليلة الماضية بأن الرئيس ترامب قد أكد خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة.// انتهى //11:26ت م0040