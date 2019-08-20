تبوك 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار باسمه وباسم جميع منسوبي القطاعات العسكرية والمدينة العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1440هـ، كما شكر سموه جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية وجميع القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم بعد أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.وقال سمو أمير منطقة تبوك في كلمة خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية التي شاركت في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، الذي أقيم مساء أمس بالقصر الحكومي: "في هذه الأمسية المباركة نحمد الله - عز وجل - على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن واستقرار وعلى استضافتها لحجاج بيت الله الحرام الذين أدوا هذه الفريضة ورجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين"، مشيراً سموه إلى أن المملكة شرفها الله سبحانه وتعالي منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.وأضاف: إن هذا شرف كرمنا فيه بالمملكة العربية السعودية، أن نخدم المسلمين وضيوف الرحمن، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى, كما أننا نسعد عندما نرى البسمة تعلو وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة راضين عما قدم لهم من خدمات سهلت أداء حجهم بكل يسر وسهولة.وقدم سمو أمير منطقة تبوك، شكره لوكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني على جهده المميز، وزملائه من جميع الإدارات الحكومية ومنسوبيها الذين شاركوا ميدانياً في هذا العمل النبيل، لخدمة الحجاج القادمين عبر المنفذ والمغادرين منه بعد أداء فريضتهم، مشيداً بدور المرأة السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن من خلال تواجدها في المنافذ البرية والبحرية والجوية وأيضا من خلال الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكداً أن هذا العمل البارز التي قامت به المرأة السعودية هو عمل كبير وجليل تسير عليه المرأة السعودية على خطى جداتهن وأمهاتهن، وأمر نفخر ونفاخر به.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبد الله الحقباني، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //11:57ت م0042