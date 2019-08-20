العارضة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مساء أمس، صرف المبالغ الخاصة بالكفالة الشهرية لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر ذو القعدة، والبالغ عددها 600 أسرة.وأوضح مدير الجمعية طالع الجابري، أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية التي يتم صرفها لأسر الأيتام والأرامل والمطلقات ومرضى الفشل الكلوي والعاجزين طبياً, مفيداً أن الصرف يتم عبر بطاقة ممغنطة لكل أسرة تحتوي على قيمة الكفالة حسب عدد أفراد الأسرة، ليتم من خلالها الصرف للمستفيد من مستودع السنابل حسب حاجة كل أسرة من المواد الغذائية.// انتهى //11:59ت م0043