لندن 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم بقيمة ثمانية سنتات إلى 59.82 دولارًا أمريكيًا.كما ارتفع برميل نفط الخام الأمريكي بقيمة تسعة سنتات إلى 56.30 دولاراً أمريكياً.وجاء ذلك الارتفاع على خلفية تفاؤل بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتوقعات بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لإجراءات تحفيزية تهدف لدرء تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.// انتهى //12:06ت م0044