الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسدشّنت المؤسسة العامة للتقاعد الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال 920014000؛ بهدف خدمة العملاء من خارج المملكة، حيث يتيح الرقم استقبال المكالمات من خارج المملكة.وأوضحت أن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة 8001248889، وسيشكل قناة تواصل جديدة مع العملاء.يشار إلى أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدم خدماته من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //13:17ت م0062