الطائف 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستطلق جامعة الطائف غدًا، فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ، في دورته الـ 13، الحافل بالعديد من الندوات الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية، والأمسيات الشعرية، حيث يأتي تنظيم جامعة الطائف للبرنامج الثقافي لسوق عكاظ، تفعيلًا لشراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وإشرافها على البرنامج.وأوضح مدير مشروع سوق عكاظ بجامعة الطائف الدكتور سعود القرني، أن البرنامج الثقافي يُعَد من الركائز الرئيسية لسوق عكاظ في كل عام؛ مؤكدًا حرص الجامعة، على العمل على تطويره وتجديد موضوعاته وضيوفه مع كل إطلالة سنوية للسوق.وقال: إن البرنامج الثقافي لهذا العام يتألف من 11 ندوة ثقافية، وثلاث أمسيات شعرية، تنوعت المشاركات فيها، ويصل عدد المشاركين فيها إلى 72 مشاركًا ومشاركة من 14 دولة عربية وآسيوية، مبيناً أن البرنامج الثقافي سيقام على مدى أسبوع كامل، بواقع جلستين في كل ليلة، ابتداءً من يوم الأربعاء 21 أغسطس إلى يوم الثلاثاء 27 أغسطس الجاري، وذلك في ساحة اللغة والثقافة.وأشار القرني، إلى أن البرنامج سيتناول موضوعات متنوعة تغطي الجوانب الثقافية المختلفة والقائمة على تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى إليها وزارة الثقافة في استراتيجيتها الثقافية المعلنة حديثًا، وتعزيز الهوية العربية التي تميز سوق عكاظ عن غيره من الفعاليات الثقافية، مؤكداً حرص الجامعة على أن يسهم البرنامج الثقافي للسوق في ترسيخ الهوية السعودية المحلية من خلال إبرازها، وتسليط الضوء على مخرجاتها من فنون إبداعية في مختلف المجالات الثقافية، وخدمة اللغة العربية تماشيًا مع جهود المملكة في هذا المجال.يُذكر أن ندوات سوق عكاظ، تتضمن موضوعات ثقافية وفكرية وأدبية واجتماعية متنوعة، منها، فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة "التحول والمضمون"، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والقصيدة العربية المغناة، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، والدراما والسعودية شهادات وتجارب، وريادة الأعمال واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في عصر الإعلام الجديد، واقتصاديات الفنون، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والعمل التطوعي عطاء وانتماء.// انتهى //13:22ت م0063