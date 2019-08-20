الكويت 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 06ر20 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6029 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر161 مليون سهم تمت من خلال 5869 صفقة نقدية بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي (نحو 78ر73 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 09ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4823 نقطة بنسبة 04ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 3ر121 مليون سهم تمت عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 9ر14 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6642 نقطة بنسبة 55ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 40 مليون سهم تمت عبر 2823 صفقة بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار).// انتهى //13:24ت م0064