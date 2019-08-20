إسلام آباد 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساتفقت باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.جاء ذلك خلال الجولة الثانية للجنة الاستشارية العسكرية المشتركة للتعاون الدفاعي بين البلدين في موسكو الاثنين الماضي.وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني اليوم في إسلام آباد أن وكيل وزارة الدفاع إكرام الحق رأس الوفد الباكستاني، بينما رأس الجانب الروسي نائب وزير الدفاع الكسندر فومين.وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الأمن الإقليمي إلى جانب إجراء مناقشات مفصلة لمراجعة العلاقات الدفاعية واستكشاف وتحديد مجالات التعاون المشترك بما في ذلك التدريب العسكري والتمارين العسكرية المشتركة والتعاون الاستخباراتي والقضايا المتعلقة بالتعاون الصناعي الدفاعي.كما تم الاتفاق على ضمان المتابعة والتنفيذ الفعّال للقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الحالي، وعقد الجولة الثالثة للجنة الاستشارية العام المقبل في باكستان.// انتهى //13:29ت م0065