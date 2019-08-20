الجبيل 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساستحدثت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في كلية الجبيل الصناعية، تخصص هندسة السلامة من الحرائق، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك انطلاقاً من توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة سنترال لانكشاير البريطانية، التي تهدف إلى تدريب خريجي الكلية للحصول على درجة البكالوريوس.وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل عن إكمال استعدادها لتجهيز جميع متطلبات تخصص هندسة السلامة من الحرائق، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء.وأفاد المدير العام لقطاع التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري أن "جامعة سنترال لانكشاير" تعد من الجامعات التي حازت على سمعةٍ في مجال هندسة السلامة من الحرائق، متطلعاً إلى الاستفادة من هذه الخبرات ونقلها لشباب الوطن.بدوره أبان مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري، أن هذا التخصص سيسهم في تزويد الطلاب بالمهارات والكفاءات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، وذلك سعياً لتحقيق رؤية الكلية لتأهيل قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح وتدريب موظفي الشركات المختصين في هذا المجال، إضافة لتقديم برامج وشهادات احترافية فريدةً من نوعهـا.وأضاف أن الاتفاقية تنص بالسماح لخريجي كلية الجبيل الصناعية بإكمال شهادة البكالوريوس في هندسة السلامة من الحرائق في المملكة المتحدة وذلك باعتماد جميع الساعات الأكاديمية في كلية الجبيل الصناعية في ذات التخصص.وتأتي هذه الشراكة ضمن رؤية كلية الجبيل الصناعية وتحقيقاً لتطلعاتهـا بتوسيع رقعة الاتفاقات الدولية بما يعود بالنفع على خريجي الكلية وعلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي تزويد المتدربين بالمهارات والكفاءات اللازمة لمجابهة تحديـات المستقبل والتوسع العمراني.// انتهى //13:30ت م0066