الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض ممثلا بمركز الدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي سلطانة "الدورة العلمية الـ26 خلال الفترة من 23 -27 من الشهر الجاري في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض، بمشاركة نخبة من العلماء وطلبة العلم والدعاة.ويلقي الدكتور أحمد بن حمد الونيس من يوم السبت إلى يوم الخميس درساً علمياً في شرح (منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض ) بعد صلاة الفجر، كما يلقي عبدالرحمن بن ناصر البراك من يوم السبت إلى يوم الخميس درساً علمياً في شرح (الفوائد المستنبطة من كتاب العلم من مختصر الزبيدي البخاري ) بعد صلاة الفجر.وفي يوم السبت الـ23 يلقي الدكتور فهد بن سليمان الفهيد درساً علمياً في شرح ( الوصية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية ) ،بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء ،وفي يوم الأحد الـ24 يلقي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنقري درساً علمياً في شرح ( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ) بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.وتتواصل فعاليات الدورة في يوم الأثنين 25 حيث يلقي الدكتور فهد سعد المقرن درساً بعنوان ( تفسير كلمة التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب ) بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، كما يلقي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنقري درساً علميا بعنوان ( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )،بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء من يوم الثلاثاء السادس والعشرين من الشهر ذاته.وفي يوم الأربعاء الـ27 يلقي الدكتور عبدالعزيز محمد السدحان درساً علمياً بعنوان ( غريب القرآن في جزء الأحقاف ) بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء ، فيما تختتم الدورة يوم الخميس الـ28 يلقي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنقري درساً علمياً بعنوان ( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ) بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء .مما يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متصلة من البرامج والدورات العلمية التي تنفذها الوزارة في مختلف فروعها بمناطق المملكة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ونشر منهج الوسطة والاعتدال.// انتهى //14:54ت م0110