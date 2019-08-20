الأحساء 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستُنظم إدارة التدريب وتوطين الوظائف بغرفة الأحساء، في الثاني من شهر محرم القادم، برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في نسخة مطورة معتمدة من البورد الأمريكي، للرجال والسيدات، يستمر لمدة شهرين، بمعدل 75 ساعة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالهفوف.ويُعد البرنامج أحد أهم التخصصات التي تعمل على تطوير وترقية وتجويد منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق ما يعزّز قدراتها في مواجهة التحديات التي تواجهها ويمكّنها من تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية تدعم أهداف جودة الحياة والتنمية المستدامة.وأكد أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، على أهمية الدبلوم لما يضطلع به من دور في تزويد المشاركين بأسس ومبادئ ومهارات إدارة الجودة في المستشفيات والمراكز الطبية بكفاءة وفاعليّة، وتحقيق أفضل مستويات ومعايير الجودة واستثمار الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تخطيط وتنظيم وتقييم المستشفيات وتنمية مهارات وإدارة فرق العمل، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم يستهدف المدراء والوظائف القيادية الصحية بالمستشفيات والمسؤولين عن إدارة المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وإدارة الأقسام الطبية والأقسام الخاصة بالخدمات الطبية والفنية والإدارية والعاملين في مهن الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الراغبين في الالتحاق بإحدى الوظائف الصحية.وتتضمن المحاور العامة للبرنامج التعريف بإدارة الجودة في المستشفيات، وأسس تخطيط الجودة وطرق التوعية الصحية، وأدوات تحسين وقياس الجودة، نظام تقويم الأداء وإدارة الجودة في القطاع الصحي، والتدريب على بعض أساسيات تطبيق الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر الصحية.ويأتي هذا الدبلوم ضمن سلسلة الدورات التدريبية وبرامج التأهيل ولقاءات التوظيف التي تنفذها الغرفة بشكل دوري بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعاً لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة وتطبيقاً لبرامج توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص.// انتهى//14:55ت م0111