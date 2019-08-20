عرعر 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسشارك نادي السلامة المرورية بجامعة الحدود الشمالية أمس في توديع الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام المغادرين من جمهورية العراق الشقيقة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وذلك في منفذ جديدة عرعر البري.وتنوعت المشاركة في توزيع الوجبات والهدايا بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وتسهيل تنقلاتهم في المرافق الخدمية ونحوها بالمنفذ.وقدمت جوزات منفذ جديدة عرعر جميع التسهيلات و إجراءات المغادرة للحجاج بكل يسر وسهولة.من جهتهم أعرب الحجاج المغادرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية - حفظها الله - على ما وجدوه من حفاوه وترحيب وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن, داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.// انتهى //14:55ت م0113