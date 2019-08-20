عام / جامعة الإمام تعقد لقاء القيادات الأول للتحضير للعام الدراسي
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس
عقد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري بمقر الجامعة اليوم، لقاء القيادات الأول للعام الجامعي للتحضير والاستعداد للعام الدراسي" .
وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات الجامعة والتعرف على أهم المعوقات، والتأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المسبق لبداية عام دراسي جديد مفعم بالقوة والنشاط .
وحث معاليه على ضرورة التعامل مع الطالب والطالبة بالرقي والخلق الرفيع وأهمية توفير بيئة مكانية متميزة، وتحقق تطلعات ولاة الأمر واحتياجات سوق العمل, مع تطبيق معايير الجامعة الأكاديمية بجدية.
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