الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسعقد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري بمقر الجامعة اليوم، لقاء القيادات الأول للعام الجامعي للتحضير والاستعداد للعام الدراسي" .وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات الجامعة والتعرف على أهم المعوقات، والتأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المسبق لبداية عام دراسي جديد مفعم بالقوة والنشاط .وحث معاليه على ضرورة التعامل مع الطالب والطالبة بالرقي والخلق الرفيع وأهمية توفير بيئة مكانية متميزة، وتحقق تطلعات ولاة الأمر واحتياجات سوق العمل, مع تطبيق معايير الجامعة الأكاديمية بجدية.// انتهى //14:55ت م0114