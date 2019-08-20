بريدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأكد مدير عام تعليم القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر، أن الانضباط والالتزام المهني العالي بالنظام ‏ومتطلباته الإجرائية والإدارية، ‏منهج تحرص عليه الإدارة العامة وتطبقه على الجميع، مشددًا على استكمال متطلبات البيئة التعليمية الناجحة قبل بداية الدراسة، بما يضمن تحقيق الانضباط المدرسي المنشود.وبين خلال ترؤسه اجتماع القيادات ومجلس إدارة التعليم بالقطاعين أن الشراكة والتواصل هي نبض العمل وأساس العلاقة بين أطراف المؤسسة التعليمية لتحقيق أعلى درجات الانجاز، مؤكدًا أن صناعة القرار الناجح تعتمد على المشاركة والاستفادة من الخبرات بين جميع الأطراف، وهو المبدأ الذي ستسير عليه الإدارة العامة للتعليم بالقصيم.وجاء اللقاء الذي حضره المساعد المدرسي عبدالرحمن الصمعاني، والمساعدة التعليمية هيفاء اليوسف، وجميع القيادات التعليمية في قطاعي البنين والبنات؛ لمناقشة متطلبات وواقع الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤١ﮪ ، والتأكيد على بعض التوجهات المستقبلية للعمل التربوي، وبحث تطلعات وطموحات الميدان التعليمي.// انتهى //14:56ت م0115