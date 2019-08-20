المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسيمثل الحج موسمًا لإبراز الصور المشرقة التي تدلّ على سماحة الإسلام, وانسجام وتآلف المجتمع, وتبرز خلاله مشاهد البر والإحسان بالوالدين في شتى صورها في مشهد تربوي إيماني شعاره البر والوفاء ورد الجميل.وتُعدّ صور وأعمال بر الوالدين من أكثر المشاهد انتشارًا في موسم الحج، حيث تتجلى خلالها مشاهد رعاية وعناية الأبناء بوالديهم, حيث قرن الله تعالى عبادته وطاعته سبحانه بالإحسان إلى الوالدين وبرهما.وكالة الأنباء السعودية رصدت خلال جولتها في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة, مشاهد لزائرين من مختلف الجنسيات, وهم يقدمون أشكالاً من الرعاية والعناية لوالديهم, وتهيئة السبل لراحتهم ومساعدتهم ليؤدوا عباداتهم.// انتهى //14:56ت م0116