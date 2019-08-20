الجبيل الصناعية 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسنظمت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل 15 فعالية متنوعة ضمن فعاليات "عيدنا فرحة", وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإيمانًا بأهمية إدخال الفرحة والسرور على المجتمع بمدينة الجبيل الصناعية، حيث أقيمت في أماكن مختلفة تضمنت خيارات ترفيهية متنوعة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية تخدم فئات المجتمع كافة.وانطلقت هذه الفعاليات أول أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت إقبالًا من العائلات والزوار والمتنزهين لما تحتويه من فعاليات وأنشطة ترفيهية، وبرامج ترويحية، ومسابقات هادفة، حيث احتضن شاطئ الفناتير فعالية "الحديقة البحرية" التي جذبت الآباء والأطفال على ممارسة اللعب داخل الحديقة وسط البحر في جو يسوده المتعة والفرح، وبإشراف عدد من المنقذين، حرصًا على سلامة أرواح المشاركين، إضافة إلى فعالية "الدبابات البحرية" و"الدبابات الرملية" و"البدالات البحرية" و"الباراشوت" التي استهوت الشباب والصغار نظراً للإثارة والمتعة التي تحتويها هذه الفعاليات، فيما استضاف النادي البحري بمحلة دارين فعالية "الألعاب المائية" التي خصصت للرجال والأطفال، وشملت على عدد من الألعاب المائية والهوائية داخل المسبح الأولمبي تحت إشراف فريق الإنقاذ.وكان مركز المعرفة والإبداع قد أعدّ فعالية "العيد فرحة" التي استمرت لمدة ثلاثة أيام استهدف فيها الأطفال من الفئة العمرية 3 إلى 12 سنة، واحتوى البرنامج على ورش متنوعة وأركان متجددة، تعتمد على تشغيل الحواس الخمسة لدى الطفل في جو مليء بالمرح والتشويق، فيما استقبل شاطئ النخيل فعالية "قرية الطفل الهوائية" التي احتوت على منصات مائية وألعاب هوائية متنوعة للأطفال، وشهدت ساحات كورنيش الفناتير الجنوبي على فعالية " قيصرية الموروث الشعبي" التي ضمت سوق الأسر المنتجة، وعروض الفلكوريات الشعبية، والمسرح التفاعلي، كما حرصت العائلات على حضور فعاليات "مجمع غاليريا مول" و "مركز الحويلات التجاري" اللاتي شملت على مسرح للعروض والمسابقات الهادفة، وعدد من الأركان التفاعلية، وعروض الفلكور التراثي، وركن للتصوير الضوئي.// انتهى //14:56ت م0117