الطائف 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسشهدت أولى منافسات أشواط اللقايا بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف للهجن اليوم في الفترة الصباحية منافسات الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة اللقايا (قعدان وبكار) على مسافة 4 كيلو مترات بمعدل 16 شوطا عاما.‏‎وحقق القعود (صيت) لـ مزيد سمير مليحان الشمري الأسرع بين كل المطايا المشاركة في مختلف الأشواط بزمن وصول مقداره ستة دقائق واحدى عشر ثانية، فيما حسمت (العاصمة) لـ محمد عبدالله طالب بن شريم المري الشوط الاول بتوقيت زمني قدرة 6:13:00 .وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:-‏ الشوط 2 (بدران) لـ محمد علي حمد الفهيدة المري.- الشوط 3 (الطايف) لـ حمد ناصر حمد الفهيدة المري.‏‎- الشوط 4 (شبه الحذر) لـ عيسى مطر عيسى الفلاحي.- الشوط 5 (العزرة) لـ عوض علي سعيد علي الدرعي.- الشوط 6 (صيت) لـ مزيد سمير مليحان الشمري .‏‎ - الشوط 7 (المها) لـ حمد راشد سعيد البريصي المري.- الشوط 8 (المستشار) لـ علي شافي علوش العجمي .‏‎- الشوط 9 (جباره) لـ جابر حمود محمد العصيمي .- الشوط 10 (الطايف) لـ جابر حمود محمد العصيمي.‏‎ - الشوط 11 (يمامة) لـ علي ربيع عبدالله الرزق العجمي .‏- الشوط 12 (الطاغي) لـ فيصل خالد سعود بن حثلين.- الشوط 13 (وعر) لـ بادي تركي صهيب الدوسري.- الشوط 14 (المشوك) لـ سعيد غصاب مصبح راعي الطيرة العامري .- الشوط 15 (ترف) لـ ناجي مسفر صالح الرزق العجمي.- الشوط 16 (مكرم) لـ عوض خليفة محمد زاهرة الخييلي.//انتهى//15:01ت م0118