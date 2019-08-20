الأحساء 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة بالهفوف المهندس عبدالعزيز بن أحمد العتيق.وهنأ سموه خلال الاستقبال المهندس الخليل، والمهندس العتيق بمناسبة تعيينهما، سائلا الله لهما التوفيق في المهام الموكلة إليهما.فيما قدم المهندس الخليل والمهندس العتيق شكرهما لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته السديدة، سائلين الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //15:07ت م0119