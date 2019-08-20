الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال.وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa .// للصحف // // انتهى //15:07ت م0120