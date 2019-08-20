عام / إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال // للصحف //
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال.
وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa .
// للصحف // // انتهى //
15:07ت م
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