نجران 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، استيعاب جامعة نجران لجميع المتقدمين والمتقدمات من المراحل الثانوية بالمنطقة ومحافظاتها.واطلع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على استعدادات جامعة نجران لاستقبال العام الجامعي المقبل، في إيجاز قدمه معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.وأكد سموه أن الجامعة جزء لا يتجزأ من مجتمع المنطقة، حاثًا على مواصلة تقديم المبادرات النوعية تجاه المجتمع، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.من جهته بيّن معالي مدير الجامعة أن عدد الطلاب والطالبات المقيدين في جميع الدرجات العلمية 22 ألفًا و28 طالبًا، تم ترشيح ستة آلاف و888 طالبًا للقبول للعام الجامعي المقبل، مشيرًا إلى إتاحة التقديم عبر البوابة الإلكترونية على القبول الاحتياطي للفصل الثاني لمدة أربعة أشهر.وأوضح الدكتور السبيعي أنه جرى استحداث 13 تخصصًا جديدًا، وهي في البكالوريوس الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الشريعة، الطفولة المبكرة، والمحاسبة للبنات، إضافة إلى برامج الماجستير المهني في تقنيات التعليم، والإدارة التربوية، بجانب برامج الدبلوم في الأمن السيبراني، الأمن الفكري، الفندقة والسياحة، الإرشاد الأسري، المحاسبة، وعلوم الحاسب التطبيقي.وقدّم معالي مدير الجامعة شرحًا عن خطة الجامعة في خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث أعدت خطة لإطلاق 113 برنامجًا في العام المقبل، عقب النتائج الإيجابية التي رصدتها العام المنصرم من خلال 75 برنامجًا، وهي تتنوع بين المسؤولية المجتمعية وتطوير الإدارات والاتفاقيات والدبلومات، لتضاف إلى خطة الأنشطة التي أعدتها عمادة شؤون الطلاب، لتعزيز المشاركات الرياضية والتطوعية والعلمية.// انتهى //15:13ت م0121