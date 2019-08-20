الدمام 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسعقد اليوم لقاء بين جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة ومستشفى جونز هوبكنز للخدمات الصحية بأرامكو ، وذلك بمقر الجمعية لمتابعة تطوير العمل في الجمعية للوصول إلى المستويات العالمية في تقديم البرامج للمستفيدين.وأوضح مدير عام جمعية "إيفاء" عبدالعزيز المحبوب أن اللقاء يعد دوري ، حيث سبقه عدة لقاءات من أجل تطوير العمل بشكل مستمر لتعم الفائدة للفئة المستهدفة بشكل كامل واحترافي .وبين المحبوب أن الجمعية تسعى إلى التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم بالمجتمع وتعزيز دورهم، وتمكينهم في المجتمع من ممارسة مسؤوليتهم وطموحاتهم في خدمة وطنهم.// انتهى //15:13ت م0122