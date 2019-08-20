المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستفقد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري, جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أشرف خلالها على متابعة تنفيذ خطة مغادرة ضيوف الرحمن والوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات خلال مغادرة حجاج بيت الله الحرام لبلدانهم، وكان في استقباله مدير جوازات المطار المكلف العميد فواز بن قالط الفقير وعدد من منسوبي جوازات المطار.وأكد العميد المطيري أنه وبتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تم دعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية "البصمة"، لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.ووجه العميد المطيري جميع العاملين على الكاونترات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن بأداء مهامهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لإنجاح خطة المغادرة والحرص على استقبال الحجاج وتوجيههم وتقديم الخدمة لهم بكل رحابة صدر وتسهيل إجراءات مغادرتهم .// انتهى //15:52ت م0136