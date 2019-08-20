تونس 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم، فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الشباب في المنطقة العربية الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "المعرفة في خدمة الشباب في الدول العربية".ويعد المنتدى الذي يشارك فيه حوالي 200 شاب وشابة من 20 دولة عربية، مساحة تجمع الشباب والمؤثرين وصانعي السياسات والقرارات والأوساط الأكاديمية والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بقضايا الشباب بهدف وضع جدول أعمال للشباب والنهوض به في المنطقة العربية.ويتضمن برنامج الدورة التي تستمر ثلاثة ايام، عدة ورشات عمل تتمحور حول "إنتاج الأفكار اختيارها وتطوير المفهوم" حيث تهتم الورشة الأولى بالمنصة الإقليمية للشباب والورشة الثانية بالمشاركة الايجابية في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالشباب، فيما تتطرق الورشة الثالثة إلى أهمية المعرفة والبرامج والخدمات الصديقة للشباب والرابعة إلى تعزيز مساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //15:53ت م0137