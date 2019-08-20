الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، الملحق العسكري السعودي في جمهورية أذربيجان العميد الركن عبدالعزيز الفواز.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.وقدم الدكتور الربيعة نبذة عن أعمال المركز التي وصلت إلى 44 دولة حول العالم وأهمها اليمن من خلال 1,011 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا ، شملت برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها.وأشاد العميد الركن عبدالعزيز الفواز بالأداء المهني المميز للمركز الذي مكنه من تبوء مكانة مهمة في ميدان العمل الإنساني حول العالم وإبراز الصورة الحضارية المشرقة للمملكة .//انتهى//16:06ت م0138