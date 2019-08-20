بريدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، المنظمين والفائزين بملتقى وطني أمانة، الذي نظمته لجنة شباب مدينة بريدة بنادي الشرق التابع لمكتب الدعوة والإرشاد شرق مدينة بريدة.وقدم أمين مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش في بداية التكريم نبذة عن الملتقى لسموه، الذي امتد لثمانية أيام قام على تنظيمه نحو 300 شاب ولمدة 6 ساعات بشكل يومي واستفاد منه أكثر من 10 آلاف شاب، مبيناً أن الملتقى اشتمل على مسار توعوي ومسار ترفيهي تضمنت العديد من الندوات الحوارية والمعارض والمسابقات التنافسية والجوائز التشجيعية والنشاطات الرياضية المختلفة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة على دعمه الدائم وتشجيعه للشباب بالمنطقة.وثمن الأمير فيصل بن مشعل الجهود المبذولة من قبل لجنة شباب مدينة بريدة لإقامة مثل هذه الملتقيات الهادفة لتحسين الوعي وتعزيز التنمية والإبداع والابتكار وتكريس الوطنية في نفوس الشباب والإثراء الفكري وترسيخ الممارسات الإيجابية لتعزيز الولاء للدين والوطن وقيادته، مشيداً بما يقدمه مجلس شباب المنطقة من نشاطات عديدة وتوسع قائم للجان، موجهاً سموه بإقامة ملتقى شباب الوطن بالمنطقة ومشاركة الشباب من مختلف مناطق المملكة من خلاله لتبادل الخبرات بينهم وتعزيز دورهم لبناء وتنمية هذه البلاد المباركة.وقال: "إن شباب الوطن هم عامود مستقبل هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, داعياً إلى تكرار إقامة مثل هذه الملتقيات لاكتشاف المبدعين والمتميزين من شباب المنطقة مما يعزز مواكبتهم لمستجدات العصر ومتغيراته المتسارعة ويسهم في تحقيق مبادرات ومحاور رؤية المملكة وإبراز المواهب والتعزيز من قدرات الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتنميتها، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.من جهته قدّم رئيس لجنة شباب بريدة عبدالسلام الطريمان والشباب المشاركين بالملتقى, شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على عنايته ودعمه لشباب المنطقة ومتابعته المستمرة لكل ما يخص أنشطة لجان الشباب ومجلس شباب القصيم.// انتهى //16:08ت م0139