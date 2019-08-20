حج / ألوان اللباس تساعد في تنظيم تنقلات ضيوف الرحمن في المدينة المنورة
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس
في نهج مُتبع لحملات الحجاج خلال قضاء ضيوف الرحمن أياماً في المدنية المنورة كما هو الحال الآن في " الموسم الثاني " أو كما سبق " في الموسم الأول " ،تخصص لباساً موحداً وبلون محدد لكل جنسية يحمل شعار الحملة .
وتتبع حملات الحجاج تنظيماً في نوع اللباس الأمر الذي يساعد في عملية التنسيق وتنقلات الضيوف ، فلكل حملة لباس موحد حين القدوم وحين المغادرة وكل جنسية تُميز بلون عن غيرها بما يساعدهم على التعارف والوصول بسهولة والحد من الضياع .
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16:09ت م
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