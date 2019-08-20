بيروت 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ 103 مرضى بواقع 266 جلسة خلال الأسبوع الماضي.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في لبنان.// انتهى //16:10ت م0143