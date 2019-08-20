الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للفرق لكرة الطاولة التي أقيمت على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان وحقق من خلالها المنتخب السعودي 4 ميداليات " ذهبيتان وفضيتان " وبطولة فئتي الكبار وتحت 18 سنة.وجاءت الذهبية الأولى عن طريق (عبدالعزيز العباد – علي الخضراوي - عبدالعزيز بوشليبي - محمد الشريف ) , وحل منتخب اللبناني ثانياً والأردن في المركز الثالث, فيما حقق الذهبية الثانية الفريق تحت 18سنة الذي مثله ( تركي المطيري - نواف الطاهر - خالد الشريف - حسن الزاهر), وحل المنتخب الإماراتي ثانياً ولبنان في المركز الثالث.ونال الفضية فريق تحت 15 سنة المكون من (خالد الشريف - سالم السويلم - علي القرني- مهدي آل هليل), والبحرين في المركز الثاني و سوريا في المركز الثالث, وجاءت الفضية الثانية لفريق تحت 12 سنة المكون من (محمد السويلم – هادي ابو الرحى), وفي المركز الثاني سوريا وثالثاً المنتخب العماني .// انتهى //16:18ت م0144