رياضي / أخضر الطاولة يختتم مشاركته في بطولة غرب آسيا بتحقيق 4 ميداليات
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس
اختتمت اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للفرق لكرة الطاولة التي أقيمت على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان وحقق من خلالها المنتخب السعودي 4 ميداليات " ذهبيتان وفضيتان " وبطولة فئتي الكبار وتحت 18 سنة.
وجاءت الذهبية الأولى عن طريق (عبدالعزيز العباد – علي الخضراوي - عبدالعزيز بوشليبي - محمد الشريف ) , وحل منتخب اللبناني ثانياً والأردن في المركز الثالث, فيما حقق الذهبية الثانية الفريق تحت 18سنة الذي مثله ( تركي المطيري - نواف الطاهر - خالد الشريف - حسن الزاهر), وحل المنتخب الإماراتي ثانياً ولبنان في المركز الثالث.
ونال الفضية فريق تحت 15 سنة المكون من (خالد الشريف - سالم السويلم - علي القرني- مهدي آل هليل), والبحرين في المركز الثاني و سوريا في المركز الثالث, وجاءت الفضية الثانية لفريق تحت 12 سنة المكون من (محمد السويلم – هادي ابو الرحى), وفي المركز الثاني سوريا وثالثاً المنتخب العماني .
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16:18ت م
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