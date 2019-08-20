الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للناشئين للريشة الطائرة في البطولة العربية للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 24 - 26 / 8 / 2019.وسيخوض الأخضر معسكراً استعداداياً للبطولة في الأردن بمشاركة 5 لاعبين من فئة الناشئين هم يزن الصائغ ، ضياء شعيب ، أحمد العبيدي ، أحمد باشهاب و عبدالعزيز سردار, يخضوض خلاله تدريبات على فترتين صباحية و مسائية للتركيز على استشفاء العضلات وتكثيف التمارين الاستعدادية داخل الملعب ، والتركيز على تجريب الملاعب، واستكشاف ابرز الصعوبات و العمل على تجاوزها , إضافة إلى إقامة مباريات مصغرة للفردي والزوجي ويتم من خلالها تطبيق خطط تكتيكية و العمل عليهاوأكد رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم بن عبدالرحمن الربيعة أهمية البرنامج التدريبي للمعسكر و ضرورة الالتزام به مما سينعكس إيجاباً على أداء اللاعبين خلال منافسات البطولة, وتقديمن المستوى المميز .// انتهى //16:32ت م0148