بغداد 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.70 %, متوقفاً عند 482.24 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 15 شركة, وانخفاض اسهم 4 شركات, فيما حافظت 12 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,109,222,538 سهماً, بقيمة 570,187,815 ديناراً عراقياً, تحصلت من ابرام 390 صفقة, شملت 31 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:39ت م0149