سكاكا 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يرافقه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم, عددًا من المشاريع الصحية الجديدة بمدينة سكاكا.واستهل سموه جولته بمركز الرعاية الصحية في حي الشلهوب، حيث قص شريط الافتتاح واستمع من مدير عام صحة الحوف الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن تطوير المركز كأحد المراكز النموذجية التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث جرى تطوير بيئة العمل وواجهات المبنى والساحة الخارجية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية أفضل بإذن الله.بعد ذلك زار سموه ومرافقيه مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وقص شريط الافتتاح, ثم تجول في المركز واستمع لشرح عن أقسامه وتجهيزاته، حيث يُعد الأول من نوعه بالمنطقة، ويسهم بخفض التحويلات لخارج المنطقة.ونوه الأمير فيصل بن نواف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعمٍ واهتمام للقطاع الصحي، معربًا عن شكره لمعالي وزير الصحة والقائمين على هذه المشاريع والجهود التي تصب في مصلحة أبناء المنطقة وتحسين الحياة الصحية الأمنة.// انتهى //16:42ت م0150