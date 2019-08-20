سكاكا 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مشاريع صحية ووضع حجر أساس للمشروعات أخرى بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون.جاء ذلك باحتفال ظهر اليوم في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا حيث عٌزف السلام الملكي آثر وصول سموه, وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم, ثم كلمة معالي وزير الصحة قال فيها " يسعدني أن أكون معكم في هذا الجزء الغالي من وطننا المعطاء, حيث نحتفل في هذا اليوم المبارك في وضع حجر أساس و تدشين عدد من المشاريع الصحية بمنطقة الجوف الذي تجسد الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في القطاع الصحي, والذي سيكون لها الأثر البالغ بمشيئة الله في الخدمات الصحية المقدمة بمنطقة الجوف, وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين, وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الصحة في رؤية المملكة 2030, كما نستعرض من خلال حفلنا اليوم ما تم من إنجازات في صحة الجوف في عدداً من برامج وزارة الصحة في برنامج أداء الصحة الذي نجح عبر العديد من المبادرات بتحسين الخدمة المقدمة للمرضى, وفي برنامج التحول الوطني في مشروع تطوير وتحسين العيادات الخارجية بمستشفيات الجوف الذي يهدف للاستغلال الأمثل للعيادات بطاقاتها وإمكانياتها ورفع الجودة المقدمة, ولما تم من دعم واستقطاب لدعم من الكوادر الصحية لقطاعات الصحة بالجوف ساهمت برفع التخصصات وتوسع الخدمات بالمنطقة, وأيضا ما تم من إنجازات في حقيق الجودة بمستشفيات ومراكز منطقة الجوف."وبعدها عرضت أفلام عن إنجازات صحة الجوف شملت عرض أداء الصحة والموارد البشرية وفلم أمتنان وفلم بسمة وعرض مشروع تحسين وتطوير العيادات الخارجية وقلم يحكي انسانية أبطال الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.// يتبع //17:20ت م0158

وتضمنت المادة المصورة المعروضة ستة مشروعات وضع حجر أساسها, تمثلت في مشروع تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز, ومشروع تأهيل سكن مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف, ومشروع تأهيل سكن مستشفى دومة الجندل، ومشروع تأهيل سكن الممرضات الداخلي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومشروع المرحلة الأولى من ترميم سكن العائلات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومشروع تطوير وتأهيل مركز صحي الشلهوب .ودشنت 15 مشروعاً صحياً، شملت المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالجوف, ترميم مبنى أصدقاء المرضى (العلاج الطبيعي), إسكان مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمرحلتية, إسكان مستشفى الأمير متعب بمرحلتية, تأثيث وتجهيز إسكانات الجوف, وحدة معالجة الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, تطوير استقبال العيادات الخارجية بمستشفى الأمير متعب, تطوير مبنى المديرية العامة للشئون الصحية بالجوف, إحلال وتطوير غرف العزل النفسي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بالجوف, الإحلال الغير طبي لأنظمة مستشفى دومة الجندل العام , ومركز القلب بالقريات والمختبر الاقليمي بالقريات وتطوير وتأهيل مركز طب الأسنان بالقريات، والمشاريع الخيرية بيت منتصف الطريق .بعده شهد سمو الأمير فيصل بن نواف ومعالي وزير الصحة توقيع اتفاقيات بين صحة الجوف مع عدد من المنشآت الصحية مثل مدينة الملك سعود الطبية, ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, وشركة نوبكو الوطنية.وفي نهاية الاحتفال قدم معالي وزير الصحة درعاً تذكارياً لسمو الأمير فيصل بن نواف , كما قدم سموه درعاً آخر لوزير الصحة .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالتحولات التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، في ظل الدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وصولاً إلى مستقبل أفضل للخدمات الصحية لمواجهة التحديات بما يُحقق البيئةَ الصحيةَ المُثْلى في المجتمع، وسعياً نَحو تحسين مستوى الخدمات الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخصُ القطاع الصحي، معرباً سموه عن شكره لمعالي وزير الصحة على حرصة ومتابعته لاحتياجات المنطقة من الخدمات الصحية ، منوهاً بجهود العاملين في المنطقة بهذا القطاع الهام، داعياً الله بالتوفيق للجميع .//انتهى//17:20ت م0159